Дорожники отремонтировали знаки в 8 округах Подмосковья

Специалисты «Мосавтодора» отремонтировали и восстановили выцветшие, поврежденные и отсутствующие дорожные знаки на региональных дорогах в 8 городских округах Московской области, сообщает пресс-служба Минтранса региона.

Знаки отремонтировали на улицах Мичурина и Амет-Хан Султана в Жуковском, ул. Гурьева в Раменском, ул. Смирновской в Люберцах, ул. Советской в Бронницах, ул. Победы в Клину, ул. Ленина в п. Большевик г. о. Серпухова, а также на Окружном проезде во Фрязине и проспекте Победы в Ступине.

Отсутствующий или поврежденный знак несет в себе опасность для автомобилистов, не позволяя правильно оценить дорожную ситуацию и повышая риск возникновения аварии, поэтому ремонт проводится оперативно и своевременно.

Обследование дорожной сети проводится сотрудниками «Мосавтодора» еженедельно, особое внимание уделяется элементам, влияющим на безопасность дорожного движения: светофорам, ограждениям, искусственным неровностям, светофорам и линиям освещения, и при необходимости проводят их ремонт.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.