Дорожники отремонтировали остановочные павильоны в 8 округах Подмосковья

Для повышения комфорта и безопасности пассажиров общественного транспорта дорожники отремонтировали остановки, расположенные на ул. Колхозной в Подольске, ул. Советской в Егорьевске, ул. Мира в Мытищах, проспекте Пацаева в Долгопрудном, ул. Колхозной в Лыткарине, Северном шоссе в Серпухове, а также на дороге у деревни Выскоково Орехово-Зуевского округа, а в г. о. Ступине — на городской улице Колхозной и на дороге в деревне Городище.

Уборочные и ремонтные работы на региональных дорогах Московской области проводятся круглый год.

Обследование дорожной сети проводится еженедельно, в рамках которых специалисты особое внимание уделяют элементам дорожной инфраструктуры: остановочным пунктам, знакам, ограждениям, искусственным неровностям, линиям освещения и светофорам.

Все работы контролируются с помощью специализированной системы СКПДИ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что власти Подмосковья вместе с «Мострансавто» обрабатывают обращения от людей. Правительство региона старается, чтобы количество жалоб стремилось к нулю.

Он также отметил, что филиалы предприятия получают новые автобусы, среди которых — транспортные средства марки Foton. Их изготавливают на производстве в Ликине-Дулеве вместе с партнерами из КНР.

Автобусы Foton, по словам Воробьева, надежные. Такие транспортные средства нужны всей РФ и, в частности, Московской области. Регион — наиболее крупный покупатель.