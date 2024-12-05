Дорожники отремонтировали остановочные павильоны в 7 округах Подмосковья

Для повышения комфорта и безопасности пассажиров общественного транспорта специалистами были оперативно приняты меры по восстановлению остановок, расположенных на Новом и Лихачевском шоссе в Долгопрудном, на ул. Мира в Мытищах, на ул. Обуховской в Солнечногорске, на ул. 9-й Гвардейской дивизии в Истре и на ул. Жуковского в Луховицах, а также на ул. Асфальтовой в СНТ Овощевод Богородского округа и на Путилковском шоссе в деревне Путилково округа Красногорск.

Обследование дорожной сети проводится еженедельно. В рамках обследований специалисты особое внимание уделяют содержанию дорог и тротуаров, остановочным пунктам, состоянию дорожных знаков и светофоров, линий освещения и искусственных неровностей — тех элементов, которые напрямую влияют на безопасность дорожного движения.

Все работы контролируются с помощью автоматизированной системы контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ).

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.

«Объяснять логику наших действий, ход работ. Ну, и соответственно в этом режиме взаимопонимания приходить к результату», — сказал губернатор.