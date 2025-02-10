Дорожники отремонтировали остановочные павильоны в 7 округах Подмосковья

Для повышения комфорта и безопасности пассажиров общественного транспорта дорожники отремонтировали остановки, расположенные в городах на ул. Кирова и проспекте Юных Ленинцев в Подольске, ул. Октябрьской в Солнечногорске, Пенягинском шоссе в Красногорске, Олимпийском проспекте в Мытищах, ул. Советской Конституции в Ногинске. А также провели ремонт павильонов на ул. Центральной в селе Раменье г. о. Шаховская и ул. Карла Маркса в рабочем поселке Ильинский Раменского м. о.

Уборочные и ремонтные работы на региональных дорогах Московской области проводятся круглый год. Обследование дорожной сети проводится еженедельно, в рамках которых специалисты особое внимание уделяют элементам дорожной инфраструктуры: остановочным пунктам, знакам, ограждениям, искусственным неровностям, линиям освещения и светофорам. Все работы контролируются с помощью специализированной системы СКПДИ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что, согласно договору между Подмосковьем и столицей, часть автобусных маршрутов, пересекающих МКАД, перейдет под управление «Мосгортранса», что позволит увеличить количество автобусов на маршрутах вдоль МЦД.

«Мы заключили с Москвой соглашение. Вы знаете, что с июня следующего года маршруты, пересекающие МКАД, будут переходить под управление «Мосгортранса», — сказал Воробьев.