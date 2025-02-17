Дорожники отремонтировали остановочные павильоны в 6 округах Подмосковья

Для повышения комфорта и безопасности пассажиров общественного транспорта дорожники отремонтировали остановки, расположенные в городах на ул. Клемента Готвальда в Подольске, Волковском шоссе в Мытищах, ул. 3-го Интернационала в Ногинске и в микрорайоне Николо-Архангельский в Балашихе. А также провели ремонт павильонов на Можайском шоссе в ЖК «Высокие Жаворонки» в деревне Малые Вяземы Одинцовского округа и на ул. Левобережье в селе Атепцево Наро-Фоминского округа.

Ремонтные работы элементов инфраструктуры на региональных дорогах Московской области проводятся круглый год. Специалисты «Мосавтодора» особое внимание уделяют нормативному состоянию остановочных пунктов, знаков, ограждений, линий освещения, светофоров и искусственных неровностей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что проблемы, которые есть в Подмосковье с общественным транспортом, власти региона стараются решать благодаря обращениям жителей.

«Спасибо, что пишете. Обязательно и дальше будем реагировать и информировать обо всех изменениях в транспорте», — отметил губернатор.