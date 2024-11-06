Дорожники отремонтировали остановочные павильоны на 6 дорогах Подмосковья

Специалисты «Мосавтодора» отремонтировали поврежденные остановочные павильоны на 6 региональных дорогах Московской области. Все работы контролируются с помощью автоматизированной системы контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ), сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Ремонт провели в черте городов: на ул. Победы в Клину, проспекте Конструктора Селезнева в Дубне, Дзержинском шоссе в г. Дзержинский и в микрорайоне Силикат в Котельниках. Также ремонт остановок провели в малых населенных пунктах: на ул. Дорожной в поселке совхоза Останкино Дмитровского округа и на Расторгуевском шоссе в рабочем поселке Лопатино Ленинского округа.

Обследование дорожной сети проводится еженедельно. В рамках обследований специалисты особое внимание уделяют содержанию дорог и тротуаров, остановочным пунктам, состоянию дорожных знаков и светофоров, линий освещения и искусственных неровностей — тех элементов, которые напрямую влияют на безопасность дорожного движения.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.