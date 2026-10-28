USD
Доллар США
80,53
0.05 %
EUR
Евро
90,10
0.00 %
CNY
Китайский Юань
12,07
0.00 %
GBP
Фунт стерлингов
107,48
-0.25 %

Дорожники досрочно завершили ремонт на Большом Обуховском мосту в Петербурге

Транспорт

В Санкт-Петербурге дорожники завершили ремонт деформационного шва на Большом Обуховском мосту к 02:00 28 октября вместо запланированного 31 октября, сообщает газета «Петербургский дневник».

Вантовый мост расположен на 57-м километре Кольцевой автомобильной дороги (КАД). Работы начались 6 октября. На время ремонта дорожники перекрыли две полосы движения.

Начальник территориального ситуационного центра Управления федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» Илья Пузыревский сообщил, что все временные дорожные знаки и ограждения демонтированы. Ограничения сняты.

«Движение автомобильного транспорта по мосту полностью восстановлено и осуществляется в штатном режиме», — добавил Пузыревский.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.