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Дорожники досрочно завершили ремонт на Большом Обуховском мосту в Петербурге

В Санкт-Петербурге дорожники завершили ремонт деформационного шва на Большом Обуховском мосту к 02:00 28 октября вместо запланированного 31 октября, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Вантовый мост расположен на 57-м километре Кольцевой автомобильной дороги (КАД). Работы начались 6 октября. На время ремонта дорожники перекрыли две полосы движения.

Начальник территориального ситуационного центра Управления федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» Илья Пузыревский сообщил, что все временные дорожные знаки и ограждения демонтированы. Ограничения сняты.

«Движение автомобильного транспорта по мосту полностью восстановлено и осуществляется в штатном режиме», — добавил Пузыревский.

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