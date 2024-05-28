сегодня в 19:08

Дороги Подмосковья во вторник вечером загружены на 6 баллов

Согласно данным Центра безопасности дорожного движения Московской области, основные затруднения движения наблюдаются в сторону Москвы на Дмитровском, Ленинградском, Новорижском, Можайском шоссе, на трассах М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал» и М-8 «Холмогоры».

Водителей просят быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров. Будьте аккуратны при парковке во дворах, на улицах играют много детей, которые могут выбежать с площадки на дворовую территорию.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.