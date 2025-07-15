Дороги Подмосковья во вторник утром были загружены на 4 балла

Основные затруднения движения наблюдаются на трассе М-4 «Дон», Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Новорязанском, Каширском, Симферопольском, Варшавском, Минском, Можайском, Волоколамском, Рублево-Успенском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Минтранс Подмосковья призывает автомобилистов в связи с прогнозируемыми осадками быть осторожными. Сегодня ожидается дождь с грозой. Не отвлекайтесь на телефон во время движения, соблюдайте скоростной режим и всегда оценивайте ситуацию прежде чем совершить маневр.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что транспорт и дороги являются важной темой для Подмосковья.