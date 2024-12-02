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Дороги Подмосковья в понедельник вечером загружены на 5 баллов

В понедельник вечером загруженность дорог Московской области составляет 5 баллов. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Московской области на Ленинградском, Ярославском, Носовихинском, Дмитровском, Щелковском, Пятницком, Каширском, Волоколамском, Калужском шоссе и шоссе Энтузиастов.

Автомобилистов призывают быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров.

В Московской области продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, важное значение в этом вопросе имеют подготовительная работа, проектно-сметная документация, экспертиза, ход строек.