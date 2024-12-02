Дороги Подмосковья в понедельник вечером загружены на 5 баллов
Фото - © Медиасток.рф
В понедельник вечером загруженность дорог Московской области составляет 5 баллов. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.
Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Московской области на Ленинградском, Ярославском, Носовихинском, Дмитровском, Щелковском, Пятницком, Каширском, Волоколамском, Калужском шоссе и шоссе Энтузиастов.
Автомобилистов призывают быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров.
В Московской области продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
По его словам, важное значение в этом вопросе имеют подготовительная работа, проектно-сметная документация, экспертиза, ход строек.