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Дороги Подмосковья в пятницу вечером загружены на 7 баллов

В пятницу вечером дороги Московской области загружены на 7 баллов, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Основные затруднения движения наблюдаются на Ярославском, Ленинградском, Дмитровском, Фряновском, Волоколамском, Рублево-Успенском и Киевском шоссе, а также на М-9 «Балтия» и М-4 «Дон».

Местами в области могут пройти кратковременные дожди.

Водителей просят быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим. Также специалисты ЦБДД Подмосковья рекомендуют участникам дорожного движения оценивать дорожную ситуацию и не совершать резких маневров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что власти региона видят запрос от жителей новых микрорайонов на обеспечение транспортной доступности.

Он также назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона.