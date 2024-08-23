Дороги Подмосковья в пятницу вечером загружены на 7 баллов
В пятницу вечером загруженность дорог Московской области составляет 7 баллов, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.
Основные затруднения движения наблюдаются в сторону области на Ленинградском, Дмитровском, Новорижском, Новорязанском, Пятницком, Рублёво-Успенском, Щелковском, Носовихинском, Мякининском, Минском и Каширском шоссе.
Водителей просят в связи с осадками и усилением ветра во время дождя быть предельно внимательными и аккуратными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров, не парковать автомобили вблизи шатких конструкций и под деревьями.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.
«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации „выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — написал Воробьев.