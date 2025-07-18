Дороги Подмосковья в пятницу утром загружены на 3 балла

Утром в пятницу загруженность дорог Московской области составляет всего 3 балла. На дорогах зафиксировано 997 542 автомобиля, что на 2% меньше по сравнению со средними значениями прошлого месяца, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Основные затруднения движения в сторону Москвы наблюдаются на Ленинградском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Щёлковском, Новосихинском, Новорязанском, Пятницуом шоссе и шоссе Энтузиастов.

Сегодня в области солнечно, без осадков. Минтранс Подмосковья призывает участников дорожного движения строго соблюдать ПДД. Не отвлекаться на телефон во время движения, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями. По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.

«Объяснять логику наших действий, ход работ. Ну, и соответственно в этом режиме взаимопонимания приходить к результату», — сказал губернатор.

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