Загруженность дорог Подмосковья в пятницу утром составляла 5 баллов
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В пятницу утром загруженность дорог Московской области составляла 5 баллов. На автомобильных дорогах региона зафиксировали более 978 тыс. автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.
Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Москвы на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Каширском, Варшавском, Калужском, Боровском, Можайском, Рублёво-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.
Минтранс Подмосковья просит водителей в связи с возможными осадками быть внимательными и аккуратными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.
«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.