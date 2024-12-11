Дороги Коломны обработали антигололедными реагентами

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Автомобильные дороги в Коломне и Озерах обработали антигололедными реагентами. В рамках комплекса мероприятий по подготовке к зиме сотрудники «Мосавтодора» также провели обрезку ветвей деревьев вдоль дорог в селе Троицкие Озерки и деревне Апраксино, а еще привели в порядок дорожные знаки — на Малинском шоссе, на улицах Ленина и Коломенская в городе Озеры, на дорогах в поселке Пески и в селах Белые Колодези и Горы. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Кроме того, специалисты отремонтировали светофоры на улице Октябрьской Революции в Коломне и на дороге возле СНТ «Учитель», восстановили работу системы уличного освещения в селе Непецино.

Перед наступлением зимней погоды министерством транспортной и дорожной инфраструктуры Московской области в городском округе Коломна проведены две репетиции выхода снегоуборочной техники по сценарию уборки «Снегопад», которые муниципалитет исполнил на 100 процентов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.