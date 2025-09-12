Допподдержка: как таксистов в РФ хотят пересадить на отечественные авто

С 1 марта 2026 года в России начнет свое действие новый закон об ограничении использования таксистами зарубежных марок автомобилей, сообщает «Царьград» .

«Я, честно говоря, в шоке был, когда узнал, что таксистов всех хотят пересадить на отечественные марки. Для себя решил, что, если такое случится, даже вдруг мне выдадут „тачку“ нашего производства 2025 года, — лучше уйду из такси», — заявил водитель Денис из Екатеринбурга.

По его словам, российские автомобили не дотягивают по качеству и комфорту до иностранных.

Однако изначально цели законопроекта были благими: поддержка отечественной промышленности и стимулирование развития данного сектора экономики.

Если не предпринять шагов для активизации интереса к продукции российских автокомпаний, вероятны следующие негативные последствия: увеличение прямого ввоза автомобилей из-за границы, расширение косвенного импорта через создание в РФ сборочных производств с минимальной локализацией, не приносящих значительной добавленной стоимости в стране, сокращение объемов продаж у отечественных автопроизводителей и поставщиков комплектующих, говорится в пояснительной записке к законопроекту.