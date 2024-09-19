сегодня в 17:35

Дополнительная полоса движения появится в ЖК «Афродита» в Мытищах

В городском округе Мытищи приступили к устройству пешеходно-скоростной полосы протяженностью 500 метров для выезда из ЖК «Афродита», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В поселке мебельной фабрики начато устройство переходно-скоростной полосы на Пироговском шоссе. На данный момент специалисты занимаются подготовительными работами. Сейчас на пересечении ул. Совхозной с Осташковским и Пироговским шоссе в часы пик образуется пробка.

Чтобы повысить пропускную способность участка, планируется дополнительно: переразметить перекресток; перенести два остановочных пункта «Пироговский перекресток»; перенести пешеходный переход и сделать его регулируемым, установив светофор. Предпринятые меры позволят сделать выезд из ЖК удобнее, а пропускная способность участка увеличится на 10-15%.

Завершить работы планируется до конца 2024 года.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.