Доля поддельного моторного масла в России может доходить до 50%

Доля поддельного моторного масла на российском рынке может достигать 50%. Мошенники тщательно копируют канистры, этикетки и даже защитные элементы, поэтому визуально отличить подделку от оригинала сложно, сообщил руководитель отдела качества продукции бренда HND Максимильян Павлов.

Павлов отметил, что после ухода с рынка крупных производителей, таких как Shell, Mobil и Castrol, количество фальсификата значительно увеличилось.

Эксперт посоветовал обращать внимание на качество упаковки: оригинальная канистра изготавливается из прочного пластика, имеет ровные швы, четкие надписи и защитную крышку с кольцом. На упаковке также должны быть голограммы, QR-коды и уникальные серийные номера, которые можно проверить на официальных сайтах производителей.

«Качественное масло прозрачное, светло-янтарного цвета, с однородной консистенцией и характерным запахом нефти. Подделка может быть мутной, содержать хлопья, осадок или иметь резкий химический запах. Дома можно провести тест: оставить масло в морозилке на ночь — если оно сильно загустело, значит, его вязкость не соответствует норме», — пояснил Павлов в интервью радио Sputnik.

Он также предупредил, что слишком низкая цена — признак подделки, так как официальные продавцы не могут делать большие скидки без причины. По словам эксперта, подпольные цеха закупают дешевое базовое масло или отработку и разливают его в канистры известных брендов. Такой продукт не содержит необходимых присадок, быстро разрушает двигатель и чаще всего продается через мелкие магазины, авторынки, гаражные СТО и интернет.

В завершение Павлов рекомендовал приобретать моторное масло только у официальных дилеров, авторизованных продавцов или в крупных сетевых магазинах.

