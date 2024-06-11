Для жителей Одинцовского округа повысилась транспортная доступность Москвы

В Одинцово с 15 июня в рамках действующего маршрута № 454 «Одинцово-Москва (м. Киевская)» начнет работать новая дополнительная схема движения от ЖК «Одинцовский Парк» до станции МЦД «Внуково». Запуск дополнительной схемы движения позволит пассажирам, следующим в столицу через МЦД-4, сэкономить время и деньги на проезде, сообщила администрация городского округа.

Автобусы, следующие в соответствии с новой схемой движения, будут совершать 62 рейса в сутки до станции МЦД. Интервал движения составит 20-60 мин. Первый рейс от ЖК «Одинцовский парк» будет отправляться в 06:00, а последний от станции МЦД-4 «Внуково» — в 21:50.

На маршрутах действуют льготы по соцкартам жителей Подмосковья. Оплатить проезд можно банковскими и транспортными картами «Тройка» и «Стрелка».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что проблемы, которые есть в Подмосковье с общественным транспортом, власти региона стараются решать благодаря обращениям жителей.

«Спасибо, что пишете. Обязательно и дальше будем реагировать и информировать обо всех изменениях в транспорте», — отметил губернатор.