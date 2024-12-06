Девушка заняла почти весь багаж самолета Дубай — Москва и спровоцировала скандал

Пассажирка авиакомпании «Победа», летевшей из Дубая в Москву, выкупила почти все багажное отделение самолета и оставила других пассажиров без чемоданов и сумок. На этой почве разгорелся скандал, сообщает Mash .

Девушка оплатила почти все багажное отделение самолета для того, чтобы доставить в российскую столицу 50 коробок с одеждой. Авиаперевозчик принял решение оставить чемоданы, сумки и верхнюю одежду других пассажиров в Объединенных Арабских Эмиратах с целью доставить их позднее.

Возмущенные пассажиры, прилетевшие в Москву без своих сумок, с маленькими детьми, вынуждено ждали чемоданы более пяти часов, но, не дождавшись, устроили скандал. Момент конфликта попал на видео.

Одна из девушек пыталась выяснить у представителя авиакомпании, почему никто не вышел к пассажирам самолета и не объяснил сложившуюся ситуацию.

Представители «Победы» попросили еще подождать людей, которые и так ждут несколько часов, но никакой дополнительной и четкой информации не предоставили.