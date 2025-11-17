Десятков: завершается возведение перехода под путями МЦД-1 и Дмитровским шоссе

На севере столицы подходит к концу возведение подземного пешеходного перехода под путями МЦД-1, сообщил руководитель Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Москвы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Василий Десятков.

Переход находится в районе дома 29, корпуса 1, на Дмитровском шоссе. Его протяженность составит около 84 м.

«Переход соединит четную и нечетную стороны Дмитровского шоссе, обеспечив удобный выход к жилым домам на ул. Яблочкова. Строительство объекта ведется закрытым способом и находится на завершающей стадии: ведутся отделочные работы и монтаж инженерных систем. Специалисты уже приступили к работам по благоустройству прилегающей территории», — уточнил Десятков.

В рамках проекта были возведены три лестничных схода по обеим сторонам Дмитровского ш. и за ж/д путями, вблизи жилых домов на ул. Яблочкова. Помимо этого, для удобства маломобильных граждан переход оборудовали тремя лифтами.

