Десятков: в деревне Марушкино реконструируют улично-дорожную сеть

Для улучшения транспортной ситуации на территории деревни Марушкино Новомосковского административного округа планируется строительство и реконструкция улично-дорожной сети, заявил руководитель департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Василий Десятков.

Известно, что работы будут вестись за счет средств столичной Адресной инвестиционной программы.

«В районе Внуково Новомосковского административного округа запланирована модернизация улично-дорожной сети в деревне Марушкино. Сейчас заключен государственный контракт с подрядной организацией на выполнение проектно-изыскательских работ. По проекту предполагается строительство и реконструкция 1,4 километра дорог, в том числе участков Привольной улицы протяженностью 990 м, Солнечной улицы протяженностью 160 м, участка от улицы Липовая Аллея до Солнечной улицы протяженностью 270 м и моста протяженностью 25 м через Алешин ручей», — уточнил Десятков.

Госконтракт на выполнение проектно-изыскательских работ заключен с ООО «МОСТ». Полное завершение всех работ запланировано в 2027 году. В настоящее время ведется проектирование объекта.

Реализация проекта обеспечит комфортный доступ пассажиров к станции Толстопальцево МЦД-4.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин, открывая движение транспорта по новой развязке у станции метро «Корниловская» и по улично-дорожной сети в поселке Мосрентген, сообщил, что на территории ТиНАО с 2012 года построено свыше 400 км дорог, в том числе почти 90 искусственных сооружений и около 40 пешеходных переходов.