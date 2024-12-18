Десятков: станцию «Крымская» Троицкой линии метро свяжут пересадкой с МЦК

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Станцию «Крымскую» Троицкой линии метро для удобства пассажиров свяжут пересадкой с Московским центральным кольцом (МЦК) по принципу «сухие ноги». На ее территории будет два наземных вестибюля, сообщает руководитель департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Василий Десятков.

Станция столичного метрополитена «Крымская» разместилась между ж/д-путями МЦК и жилым кварталом, расположенном в Донском районе.

«После открытия станции ее западный вестибюль планируется соединить с инфраструктурой МЦК по итогам реконструкции и переноса существующего выхода с наземной платформы», — добавил руководитель департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры.

Десятков подчеркнул, что уже устраивают конструкции будущего западного вестибюля. Строят стены, проводят работы по примыканию к до этого пройденным перегонным тоннелям к соседней станции Троицкой линии метро «Академической».

Объем уложенного на «Крымской» бетона — около 13 тыс. кубометров. Закончили монолит лотка. Проводится бетонирование самой платформы, отметил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Сергей Жуков.

В восточном вестибюле, по его словам, проводится обустройство стен, перекрытий, колонн и наклонного хода эскалаторов.

Станции Троицкой линии будут объединены пересадками с МЦК. Это затронет не только «Крымскую», но и станцию «ЗИЛ». О ее строительстве рассказывал мэр Москвы Сергей Собянин.

Ранее руководитель департамента гражданского строительства города Москвы Рафик Загрутдинов говорил, что детский сад на 350 мест построят в 2025 году в Бескудниковском районе. Трехэтажный детский сад, который возводится на месте бывшего дошкольного учреждения школы № 1383 на севере столицы, готов более чем на 75%.