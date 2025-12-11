Десятков: 2 пешеходных перехода будет построено в рамках продления ул Валаамской

Строительство двух надземных пешеходных переходов ведется через строящийся участок Валаамской улицы, в районе домов 12А и 12Д по улице Милашенкова, сказал руководитель Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Василий Десятков.

«Валаамская улица будет продлена до улицы Академика Королева. Через новый участок дороги ведется строительство двух надземных пешеходных переходов. На сегодня полностью завершены монолитные работы и выполнен монтаж металлоконструкций пролетных строений на обоих объектах. Все работы планируется завершить в 2026 году», — рассказал Василий Десятков.

Объекты свяжут районы Бутырский и Марфино, а также предоставят горожанам безопасный доступ к остановкам общественного транспорта. Для удобства маломобильных граждан переходы будут оборудованы лифтами. В рамках проекта по продлению ул. Валаамской до ул. Академика Королева будет построено 7 км дорог, в том числе путепровод через пути МЦД-3. Это значительно улучшит транспортную доступность районов Тимирязевский, Марфино и Бутырский. Строительные работы ведутся в условиях высокой загруженности.

Известно, что участок пересекается сразу с тремя крупными проектами: высокоскоростной ж/д магистралью Москва — Санкт-Петербург, транспортным узлом «Петровско-Разумовская» и реконструкцией Дмитровского путепровода.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о строительстве дороги-связки между МСД и улицей Академика Королева.