Депутаты предложили ввести разовый сбор на люксовые авто

Депутаты предложили заменить действующий повышающий коэффициент к транспортному налогу разовым сбором при покупке дорогих активов. Автоэксперт Евгений Ладушкин пояснил, как сейчас рассчитывается налог на автомобили дороже 10 млн рублей и нужно ли пересматривать порог, сообщает АБН24 .

Сейчас термин «налог на роскошь» в законодательстве отсутствует. По словам Евгения Ладушкина, фактически речь идет о повышающем коэффициенте к транспортному налогу для машин стоимостью более 10 млн рублей.

«Итоговая сумма рассчитывается с учетом мощности двигателя, региона регистрации и среднерыночной стоимости автомобиля. Занизить цену в договоре не получится, так как ФНС ориентируется на рыночные показатели», — пояснил эксперт.

Он добавил, что действующие льготы по транспортному налогу сохраняются для всех категорий граждан.

По мнению Ладушкина, из-за роста цен граница между роскошным и просто дорогим автомобилем стала размытой, поэтому порог в 10 млн рублей может потребовать пересмотра. Ретроавтомобили облагаются транспортным налогом на общих основаниях, однако для машин старше 30 лет, которые физлица ввозят для личного пользования, утилизационный сбор не уплачивается.

