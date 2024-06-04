Дептранс Москвы опроверг информацию о сбое на «серой» ветке метро
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В пресс-службе столичного департамента транспорта заявили, что на станции метро «Боровицкая» пассажиров высадили из одного поезда, затем состав был направлен на проверку. Однако движение поездов продолжает осуществляться по графику, сообщает «Интерфакс».
Ранее в СМИ появилась информация о сбое на «серой» ветке столичного метрополитена. После звука хлопка состав остановился около станции «Боровицкая». По словам пассажиров, поезд был технически неисправен.
«Движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии в графике. Информация о сбое не соответствует действительности», — говорится в сообщении.
В Дептрансе добавили, что несколько следующих составов останавливались или снижали скорость с целью соблюдения интервала. Затем поезда продолжили движение в нормальном режиме.
Во вторник утром интервалы движения поездов были увеличены на «зеленой» ветке метро. Причиной стала проверка инфраструктуры. Пассажирам рекомендовали пользоваться другими ветками подземки и наземным транспортом.