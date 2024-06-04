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Дептранс Москвы опроверг информацию о сбое на «серой» ветке метро

В пресс-службе столичного департамента транспорта заявили, что на станции метро «Боровицкая» пассажиров высадили из одного поезда, затем состав был направлен на проверку. Однако движение поездов продолжает осуществляться по графику, сообщает «Интерфакс» .

Ранее в СМИ появилась информация о сбое на «серой» ветке столичного метрополитена. После звука хлопка состав остановился около станции «Боровицкая». По словам пассажиров, поезд был технически неисправен.

«Движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии в графике. Информация о сбое не соответствует действительности», — говорится в сообщении.

В Дептрансе добавили, что несколько следующих составов останавливались или снижали скорость с целью соблюдения интервала. Затем поезда продолжили движение в нормальном режиме.

Во вторник утром интервалы движения поездов были увеличены на «зеленой» ветке метро. Причиной стала проверка инфраструктуры. Пассажирам рекомендовали пользоваться другими ветками подземки и наземным транспортом.