Число пассажиров на речных маршрутах Подмосковья увеличилось на 27%

С начала сезона водной навигации в Подмосковье более 22,4 тыс. человек воспользовались речными маршрутами — на 27% больше прошлого года, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«На маршруте в Коломне зафиксировано более 3,1 тыс. пассажиров. А наибольший рост пассажиропотока наблюдается на маршрутах в Лыткарине, где маршрутом воспользовались порядка 12 тыс. человек, и в Серпухове — 7,5 тыс. При этом в Серпухове пассажиропоток увеличился в 2 раза по сравнению с прошлым годом — в связи с реконструкцией автомобильного путепровода на федеральной трассе М-2 «Крым» большинство пассажиров автобусных маршрутов пересели на речной маршрут», — рассказал зампредседателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Речные маршруты будут работать до середины осени: в Коломне и Серпухове — до 30 сентября, а в Лыткарине — до 20 ноября. Оплатить проезд на маршрутах можно наличными, банковскими и транспортными картами «Стрелка».

В Лыткарине от причала Лыткарино до д. Андреевское Ленинского округа следует катер «Стриж», который проходит 800 м за 5 минут — в этом году для удобства жителей Лыткаринский причал перенесли ближе к населенному пункту. Выбрана локация ниже стадиона «Полет».

В Коломне по маршруту от причала Бочманово до причала Притыка следует теплоход «Москва-108». Протяженность маршрута составляет 24 км, время в пути — 1,5 часа. А в Серпухове от причала Серпухов до причала Сады всего 4 км — на это расстояние тратится порядка 40 минут на теплоходе «Зуша».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации „выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — написал Воробьев.