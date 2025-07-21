Число благодарностей от пассажиров «Мострансавто» увеличилось почти на треть

С начала года водители «Мострансавто» получили 276 благодарственных отзывов о своей работе, что на 28% больше, чем за такой же период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

Позитивные отклики пассажиры направляют, как правило, за аккуратное управление транспортными средствами, внимание и помощь со стороны водителя в случае непредвиденных обстоятельств.

Например, отзыв, адресованный водителям, работающим на маршруте № 362 «ст. Монино — Москва (м. Щелковская)»: «Маршрут у нас сложный, протяженный, загруженный, но водители показывают выдержку и профессионализм. Они стараются сохранять порядок и спокойствие в пути, обеспечивая комфортную перевозку. Хочется пожелать им терпения, здоровья и вежливых пассажиров!».

Положительно оценили и работу водителя на маршруте № 379 «Видное (ст. Расторгуево) — Москва (ст. Бутово)» (государственный регистрационный номер Н700УС750): «Очень хорошо водит при неровностях на дорогах, притормаживает».

Сегодня в «Мострансавто» работают более 10,5 тыс. водителей. Компания приглашает ответственных, опытных и неравнодушных профессионалов присоединиться к своей команде. Актуальные вакансии размещены на официальном сайте предприятия в разделе «О компании»/«Вакансии». Соискатели также могут обращаться в единый центр подбора персонала по телефонам: 8 (495) 419-17-95 или 8 (903) 161-92-91, а также через бот https://t.me/mta_hr_bot.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.

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