Черная Infiniti протаранила 5 авто в Москве, скрылась и заглохла через 200 м

На северо-западе Москвы водитель черной иномарки Infiniti протаранил пять автомобилей у «Пятерочки» и попытался скрыться с места аварии, но заглох через 200 метров. Очевидцы запечатлели кадры с места ДТП, которые публикует «Осторожно, Москва» .

По словам свидетелей аварии, происшествие случилось на улице Вилиса Лациса в Тушино. Как утверждают москвичи, мужчина на японском джипе начал врезаться в припаркованные у магазина машины и успел «зацепить» минимум пять транспортных средств.

Виновник аварии пытался покинуть место ДТП, но не смог — Infiniti заглохла примерно через 200 метров. Информации о том, задержан ли буйный водитель, в статье не приводится.

Сведений о наличии пострадавших также не поступало. Прочие подробности выясняются.