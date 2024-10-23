Через багажник или проволокой: как достать ключи из закрытой машины

Существует несколько способов достать ключи от машины, если ее дверь случайно захлопнулась: запасным ключом, линейкой, проволокой или веревкой или при помощи сжатого воздуха, сообщает Общественная Служба Новостей .

Если вы решили воспользоваться проволокой, то ей необходимо будет придать форму крючка и постараться завести на кнопку центрального замка, петельку важно упереть в шляпу кнопки. Нельзя совершать при этом резкие движения.

Некоторые старые модели машин позволяют открыть багажник при помощи грубой силы. Для этого аккуратно, но мощно и рывками необходимо постараться открыть заднюю дверь или попробовать нажать на заднюю панель кузова. Если багажник открылся, можно попробовать проникнуть в салон и достать ключи.

Наконец, еще один небанальный способ достать ключи из закрытой машины — это сжатый воздух. Если в машине есть внутренняя кнопка блокировки двери, то открыть ее можно при помощи обычного теннисного мячика или резиновой игрушки, поднеся предмет вплотную к личинке замка и многократно вдувая сжатый воздух. В мячике или игрушке при этом обязательно нужно сделать небольшую дырочку.