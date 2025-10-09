Чехия официально возобновила продажи LADA Niva

В Чехии была официально возобновлена после начала СВО продажа российских автомобилей LADA Niva, сообщает SHOT .

За базовый внедорожник «Нива Легенда», у которого нет кондиционера, автодилеры в Чехии просят 418 тыс. крон (около 1,7 млн рублей). Дополнительного покупатель может выбрать расцветку авто, всего их шесть. Самая популярная — камуфляжная. Кроме того, есть разные обвесы, антикоррозийное напыление полостей шасси и кузова. В РФ такое авто можно приобрести дешевле на 500 тыс. рублей.

Самая дорогая модель — «Нива Тревел» — доступна для чехов за 505 тыс. крон (около 2 млн рублей).

Все автомобили, которые привозят в Чехию, новые, без пробега. А дата производства — с 2021 года по настоящее время.

В страну российские машины ввозят по стандартной схеме: клиент выбирает авто, его конфигурацию и дополнения. После этого заявка поступает в Азербайджан, а оттуда — в РФ. Некоторые машины идут в Чехию прямиком с российских заводов, а остальные — с завода в Азербайджане.

Доставка до покупателя в Чехии занимает до 5 месяцев.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.