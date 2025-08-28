Бывшего главу Минздрава Польши Недзельского избили из-за ковидных ограничений

На экс-главу Министерства здравоохранения Польши Адама Недзельского напали у одного из ресторанов в центре Седльце, сообщает RT со ссылкой на RMF FM.

Отмечается, что двое мужчин избили его за решения, которые он принимал во время пандемии коронавируса.

Отмечается, что совершившим нападение больше 30 лет. В момент нападения они громко высказывались против короновирусных ограничений.

Отмечается, что бывший глава Минздрава Польши получил травмы спины и туловища от ударов ногами. В публикации говорится, что эти повреждения незначительные и не представляют угрозу жизни.