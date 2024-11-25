Британские компании запрещают сотрудникам использовать самолеты в командировке

В Великобритании часть компаний запрещает своим сотрудникам добираться на самолетах до места командировки. Людей обязывают пользоваться только поездами, несмотря на длительность поездки, пишет РИА Новости .

Поезда — это один из самых медленных и дорогих видов транспорта в Европе, но, несмотря на это, британские компании запрещают сотрудникам добираться по рабочим вопросам до мест назначения на самолетах. Такое решение корпорации приняли, чтобы сократить углеродный след.

Отдельные компании запрещают сотрудникам летать в командировки даже в континентальную часть Европы, если там есть хоть какое-то железнодорожное сообщение.

Сообщается, что если британское правительство примет решение обязать компании использовать в командировках только поезда, то местная железнодорожная инфраструктура может не выдержать нагрузок, и тогда появится ряд других проблем.