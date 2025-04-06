Британия заявила о совместных с США успешных испытаниях гиперзвукового двигателя

сегодня в 13:05

Британское министерство обороны сообщило об успешном проведении испытаний гиперзвукового ракетного двигателя, которые провели при поддержке США. Сообщается, что прошедшие испытания помогут к 2030 году создать прототип гиперзвукового оружия, сообщает РИА Новости .

«Британские ученые завершили ключевое испытание гиперзвукового двигателя, ставшее возможным благодаря тесному сотрудничеству между правительством Великобритании, промышленностью и правительством США. Двигательная система предназначена для питания прототипа передовой гиперзвуковой крылатой ракеты», — говорится в сообщении правительства Великобритании.

Британия и США за последние шесть недель успешно провели 233 статических испытаний на территории американского исследовательского центра космического агентства НАСА в Вирджинии.

Специалисты анализировали ход испытаний в режиме реального времени. Это позволило им сразу принимать решения о доработках конструктивных элементов.