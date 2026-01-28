Борт не может взлететь: 300 человек застряли в самолете из-за снегопада в Москве

Пассажиры около 3 часов сидят в самолете во Внукове из-за нелетной погоды

Мощный снежный циклон в Москве повлиял на работу аэропорта Внуково. Один из рейсов не может вылететь из воздушной гавани уже более 12 часов, сообщает SHOT .

Речь идет о рейсе Москва — Нячанг авиакомпании Azur Air. Он был запланирован на 20:50 27 января, однако его перенесли на утро среды.

Сейчас примерно 300 пассажиров уже около 3 часов сидят в самолете, который не может взлететь из-за разгула стихии. Покинуть воздушное судно им не разрешают.

Всего вылететь вовремя с полуночи не смогли около 40 бортов.

Накануне пассажиры более 5 часов не могли вылететь из аэропорта Внуково в Санкт-Петербург — их рейс переносили несколько раз. Люди жаловались, что им даже не предоставили питание.

Москва находится под влиянием снежного циклона. Столичные коммунальные службы продолжают работы по ликвидации его последствий.

