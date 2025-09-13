Больше 1 тыс авто скопилось в очереди перед Крымским мостом

Со стороны Керчи перед Крымским мостом скопилась очередь из 1 075 авто. Ждать придется не менее трех часов, сообщает Telegram-канал « Крымский мост: оперативная информация ».

Машины стоят в очереди на ручной досмотр.

Из Тамани очереди перед Крымским мостом нет.

Ранее доцент кафедры туризма Таврической академии КФУ им. В. И. Вернадского Игорь Вахрушев поделился, что в 2025 году западное побережье Крыма очень популярно у туристов. В этой части полуострова удобные логистика и оздоровительный профиль.