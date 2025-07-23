Более 93 млн поездок на такси совершили пассажиры в Подмосковье с начала года

В Московской области с начала года пассажиры совершили свыше 93 млн поездок на такси, из них порядка 47 млн — во II квартале. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Ежедневно на линию выезжали до 65 тыс. автомобилей такси, которые за сутки выполняли более 511 тыс. поездок. Это примерно 1,3 млн человек. Больше всего поездок совершили пассажиры в Одинцове и Домодедове. При этом средний чек за поездку составил порядка 520 рублей, а среднее время ожидания водителем составило порядка 2 минут», — рассказали в ведомстве.

Сейчас в такси Подмосковья работают только квалифицированные водители со всеми необходимыми разрешениями. С 1 марта аттестация на знание правил работы в таксомоторной отрасли стала обязательной для всех водителей. Не прошедшие обязательное тестирование, были отключены от заказов.

Кроме того, такси Московской области имеет собственную региональную цветовую гамму — белый кузов, с размещенными на нем полосами желтого и серого цветов. Также машина такси должна быть с шашечным поясом и фонарем оранжевого цвета на крыше авто.

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.

«Объяснять логику наших действий, ход работ. Ну, и соответственно в этом режиме взаимопонимания приходить к результату», — сказал губернатор.

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