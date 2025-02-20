Более 90% дорог опорной сети Подмосковья приведут в норматив до конца 2030 года

На стратегической сессии Федерального дорожного агентства «Перспективы развития дорожной деятельности до 2035 года», которая прошла 15 и 16 февраля на площадке СберУниверситета в Московской области, были обозначены ключевые направления работы в рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — преемника нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Завершившийся национальный проект «Безопасные качественные дороги» стал самым узнаваемым и самым поддерживаемым проектом у населения нашей страны. И очень хотелось бы, чтобы этот тренд на протяжении следующих шести лет продолжался», — сказал зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

Он отметил, что в приоритете — приведение в нормативное состояние существующих дорожных объектов, особенно на участках с высокой интенсивностью движения. Что касается возведения новых объектов, то необходимо активизировать работу по привлечению внебюджетных источников финансирования, а также использовать механизм софинансирования.

В свою очередь первый заместитель министра внутренних дел РФ Александр Горовой акцентировал внимание на необходимости снижения смертности в ДТП в полтора раза к 2030 году и в два раза — к 2036 году. Руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков, рассказывая о программе дорожной деятельности на период до 2035 года, обратил внимание на необходимость выполнения всех задач, поставленных президентом и правительством РФ. В их числе — доведение до конца 2030 года показателя автомобильных дорог федерального значения, соответствующих нормативным требованиям, до 85%.

«Все основные показатели нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Московской области были достигнуты. Сейчас перед регионом стоят новые задачи по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» до конца 2030 года — это увеличение доли дорог опорной сети в нормативе до 92,5% и такого же показателя у региональных дорог — до 75%. Также необходимо снизить количество погибших в ДТП — не более 1,3 человека на 10 000 транспортных средств. Ежегодно в Подмосковье мы реализуем комплекс мероприятий, направленный как на улучшение качества покрытия дорог, так и на повышение безопасности движения», — рассказали в ведомстве.

В 2025 году в Московской области в целях реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни» запланировано отремонтировать порядка 840 км региональных дорог — почти на 30% больше, чем в прошлом году, обустроить ограждениями 60 км шоссе с высокой интенсивностью движения, а также установить новые знаки, светофоры, построить новые тротуары и линии освещения.

Реализация ключевых концепций нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни», ориентированных на потребности граждан РФ, будет способствовать не только созданию безопасной и качественной инфраструктуры, но и выходу на совершенно иной технологический уровень, а также цифровой трансформации дорожно-транспортного комплекса. Развитие материально-технической базы, внедрение новых компонентов дорожных материалов, научные исследования — все это ведущие направления деятельности в рамках нацпроекта. Кроме того, меры, обозначенные в качестве приоритетных для формирования кадрового резерва дорожного хозяйства, позволят привлечь все больше квалифицированных специалистов и стимулировать их дальнейшее трудоустройство.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.