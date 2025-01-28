Более 9 тыс выбоин на дорогах отремонтировано в Дмитровском округе в январе

Глава Дмитровского городского округа Иван Курданин, подводя итоги видеоконференции с губернатором Московской области Андреем Воробьевым, провел традиционное оперативное совещание с профильными заместителями, начальниками территорий и управлений, сообщает пресс-служба администрации округа.

Одним из ключевых вопросов на повестке дня стало обсуждение хода и темпов проведения ямочного ремонта, а также восстановления остановок общественного транспорта.

В январе было зафиксировано более 20 переходов температуры через 0 градусов, что, безусловно, отразилось на качестве дорожного покрытия. В связи с этим Иван Юрьевич поручил усилить работу по ямочному ремонту.

С начала года было оцифровано 9 818 выбоин, из которых 9 706 уже отремонтировано. Работа по выявлению и устранению дефектов дорожного покрытия продолжается ежедневно.

В Дмитровском округе насчитывается 806 остановок общественного транспорта. С начала этого года от жителей поступили обращения о необходимости замены разбитых стекол на двух остановках у областной дороги «Хлебниково-Рогачево» в поселке Останкино. Остановки были оперативно приведены в порядок. Работы по содержанию автобусных остановок выполняются в рамках действующих контрактов.

«Мы должны постоянно работать над улучшением инфраструктуры и оперативно реагировать на все обращения граждан, чтобы сделать наш округ еще более комфортным и безопасным для жителей», — подчеркнул Иван Курданин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.