Более 600 ям устранили на дорогах Наро-Фоминска с начала года

В Наро-Фоминском городском округе с начала года до настоящего времени выполняются работы по ямочному ремонту литым асфальтобетоном автомобильных дорог местного значения. Всего специалистами было выявлено и отремонтировано 636 ям, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Обсуживающими организациями, действующими на территории Наро-Фоминского городского округа выполняется ежедневный план по ямочному ремонту на дорогах округа.

За прошедшую неделю сотрудниками было выявлено и устранено более 324 ям.

В этом году непривычная аномально теплая погода зимой позволяет рабочим выполнять ремонтные работы вовремя и без трудностей. Подобная работа ведется на территории Наро-Фоминского округа круглогодично с целью обеспечения комфортного передвижения жителей на дорогах округа, а также для обеспечения безопасности дорожного движения на местных дорогах

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.