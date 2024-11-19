Более 6 млн поездок совершили учащиеся Подмосковья в автобусах «Мострансавто»

С 1 сентября учащиеся Подмосковья на городских, пригородных и междугородних маршрутах компании зафиксировали более 6 млн трансакций по картам «Стрелка» учащегося и учащегося сельской местности. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

В среднем, в октябре, школьники и студенты совершали в будний день больше 97 тысяч поездок. Самыми востребованными маршрутами с начала нового учебного года у них стали маршруты МАП № 12 г. Ногинск — более 890 тысяч поездок, МАП № 10 г. Королев — около 830 тысяч операций, МАП № 2 г. Коломна — 572 тысячи трансакций.

По картам «Стрелка» учащегося и учащегося сельской местности действуют специальные тарифы. Скидка на проезд по данным картам составляет от 50% до 99%. Родителям необходимо своевременно пополнять баланс ученических транспортных карт и обеспечивать наличие у несовершеннолетних пассажиров документов, подтверждающих возраст и возможность льготного проезда. Оборудование для оплаты проезда гарантированно распознает зачисленные на карту деньги до 1 суток.

Если карту «Стрелка» заблокировали или внесли в стоп-лист, нужно обратиться на сайт, где в личном кабинете можно вывести карту из стоп-листа. Если самостоятельно сделать это не получается, можно связаться с оператором системы по номеру телефона 8 (800) 100-77-90 или написать письмо на info@strelkacard.ru. Даже если на балансе есть деньги, то перевозчик не может их списать, когда карта находится в стоп-листе. Таким образом, проезд будет считаться неоплаченным.

Действующее законодательство не предоставляет право бесплатного проезда для детей до 16 лет. Установлен запрет принудительной высадки безбилетного лица, не достигшего возраста 16 лет, следующего без сопровождения взрослого. Специалисты компании внимательно отслеживают и проверяют все сообщения, связанные с информацией о высадке детей. В каждом случае меры по урегулированию ситуации принимаются в зависимости от обстоятельств происшедшего.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих пор требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.