Более 543 тыс поездок совершили пассажиры на сезонных автобусных маршрутах

На календаре — октябрь, но дачный сезон в Московской области остается активным. По данным «Мострансавто» и Минтранса Подмосковья, с апреля этого года пассажиры совершили более 543 тысяч поездок по сезонным маршрутам, следующим к садоводческим и дачным товариществам. На сегодняшний день для этих целей в регионе функционирует 35 автобусных маршрутов, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Большинство поездок жители и гости Московской области совершали с помощью социальных карт, с апреля зафиксировано свыше 396 тысяч таких трансакций. Банковскими картами пассажиры воспользовались более 96 тысяч раз, а по транспортным картам «Стрелка» и «Тройка» было совершено свыше 50 тысяч поездок.

Среди всех направлений наибольшей популярностью у дачников пользовались маршруты: № 10 «Автостанция — Юбилейное» с показателем в 85 тысяч операций, № 51 «Орехово-Зуево (Церковь) — Новый Снопок», на котором было зарегистрировано более 80 тысяч поездок, № 30 «Электрогорск — Алексеево» с результатом в 57 тысяч операций.

Ежегодное введение дополнительных маршрутов позволяет обеспечить комфортную транспортную доступность для жителей Подмосковья и Москвы к их дачным участкам. Расписание автобусов согласовано с графиком движения электричек. «Дачные» маршруты завершат работу в начале ноября.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих пор требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.