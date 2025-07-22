Более 500 рейсов отменили в аэропортах Московского региона 19–22 июня

Глава Минтранса Андрей Никитин, находясь в командировке в Забайкальском крае, провел селекторное совещание по вопросу обеспечения соблюдения прав пассажиров в период массовых отмен и задержек самолетов в Московском регионе и Санкт-Петербурге. С 19 июля там в общей сложности отменили 517 рейсов, сообщается на сайте министерства .

Заместитель министра Владимир Потешкин рассказал, что на данный момент складывается непростая ситуация, она коснулась 75 тыс. пассажиров. С 19 июля до 08:00 по московскому времени 22 июля в аэропортах Московского региона и Санкт-Петербурга отменили 517 рейсов, а 169 самолетов отправили на другие аэродромы.

За это время пассажиры вернули больше 16 тыс. билетов из-за этих проблем. Людям выдали более 109 тыс. талонов на напитки и свыше 58 тыс. — на еду. Около 16 тыс. человек разместили в отелях.

«Аэропорты принимают необходимые меры по улучшению условий пребывания пассажиров в период задержек рейсов. Обеспечены надувные матрасы, организовано по несколько таких пространств в общих и стерильных зонах аэропортов. Организовано взаимодействие с цехами питания и точками приема пищи», — прокомментировал замминистра.

На данный момент российские аэропорты возвращаются к штатному расписанию. Работу воздушных гаваней приостанавливали из-за атак со стороны Украины с использованием дронов.

Ранее в Сети появилась информация, что якобы в Шереметьеве скопилось огромное количество людей. Однако в аэропорту эти сообщения опровергли.