Более 5 тыс нарушений правил парковки выявлены в Ленинском округе в 2024 году

В Ленинском округе продолжается выявление неправильно припаркованных автомобилей в зоне жилой застройки. С начала 2024 года в муниципалитете зафиксировано порядка 5 100 нарушений. По этому показателю Ленинский округ вошел в тройку лидеров по Подмосковью, сообщили в пресс-службе администрации.

«Подавляющее большинство транспортных средств, припаркованных в непредназначенных для этого местах, выявлено на территории ЖК «Восточное Бутово» — на улицах Лесная и Крымская. Владельцам этих автомобилей придется оплатить штрафы. Данная локация — на особом контроле, так как здесь регулярно создаются помехи работе автобусного маршрута № 1201», — приводятся в сообщении слова заместителя главы Ленинского округа Андрея Пальтова.

По его словам, данная работа проводится в наиболее проблемных микрорайонах муниципалитета, где наблюдается высокая запаркованность на автобусных остановках и под запрещающими дорожными знаками, что создает значительные трудности для работы общественного транспорта, затрудняет проезд спецтехники и экстренных служб, а также снижает уровень безопасности для всех участников дорожного движения.

«Благодаря предпринятым мерам ситуацию удалось изменить в лучшую сторону, но до конца проблема ещё не решена. Работа по администрированию подобных правонарушений будет продолжена», — сказал Андрей Пальтов.

Ранее сообщались, что администрация Ленинского округа совместно с отделом Госавтоинспекции на регулярной основе проводит рейды по выявлению и эвакуации транспортных средств, нарушающих правила парковки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность правильной парковки во дворах. Нарушения мешают вывозу контейнеров с мусором и замедляют работу служб.