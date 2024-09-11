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Более 477 тыс поездок совершили пассажиры на сезонных автобусных маршрутах

С начала апреля пассажиры «Мострансавто» совершили более 477 тысяч поездок на автобусных маршрутах, следующих к дачам, загородным участкам и СНТ. В этом году в регионе сезонные маршруты работают в 23 городских округах, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Самыми востребованными сезонными маршрутами стали № 10 «Автостанция — Юбилейное», на нем совершено свыше 71 тыс. поездок, № 51 «Орехово-Зуево (Церковь) — Новый Снопок», на котором зафиксировано более 65 тыс. трансакций, и № 30 «Электрогорск — Алексеево», где пассажиры совершили порядка 52 тыс. поездок.

На всех маршрутах возможна только безналичная оплата проезда. Также действуют меры социальной поддержки — пассажиры могут воспользоваться социальными картами для оплаты проезда.

Основная часть маршрутов работают с пятницы по воскресенье. Полностью сезонные маршруты завершат работу в начале ноября.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих пор требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.