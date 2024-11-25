Более 440 млн поездок совершили пассажиры автобусов Подмосковья в 2024 году

С начала года пассажиры «Мострансавто» совершили более 440 млн поездок на автобусах предприятия, что на 13% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Самым популярным способом регистрации проезда стали социальные карты, по ним совершено 206 млн поездок. Более 140 млн трансакций было зафиксировано, когда пассажиры оплачивали проезд банковскими картами. Также было совершено свыше 93 млн поездок по транспортным картам «Стрелка» и «Тройка».

По данным мониторинга пассажиропотока, самыми востребованными стали маршруты МАП № 10 г. Королев, с начала года зафиксировано 63 млн поездок в автобусах филиала. Интенсивный пассажиропоток также отмечен на маршрутах МАП № 5 г. Подольск — 46,6 млн поездок. На третьем месте идет МАП № 8 г. Химки с показателем в 45,5 млн поездок.

Пассажирам автобусов «Мострансавто» доступны четыре способа оплаты проезда: банковскими или социальными, а также транспортными картами «Стрелка» и «Тройка».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих пор требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.