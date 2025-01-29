Более 400 неправильно припаркованных автомобилей эвакуировали в Ленинском округе

В Ленинском городском округе продолжается кампания по борьбе с нарушениями правил стоянки автотранспортных средств. За прошедшую неделю с территории муниципалитета эвакуировали 407 машин, припаркованных с нарушением правил. По данному показателю Ленинский округ — в числе лидеров в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе муниципального образования.

«Особое внимание уделяем наиболее крупным микрорайонам с плотной застройкой, где вопрос запаркованности стоит особенно остро — это жилые комплексы «Пригород Лесное», «Восточное Бутово», «Бутово Парк 2», «Южная Битца», «Зеленые Аллеи». В первую очередь освобождаем для проезда те улицы, где ходит общественный транспорт», — приводятся в сообщении слова начальника отдела дорожного хозяйства администрации Ленинского округа Константина Демина.

Он добавил, что эвакуировать автомобиль также могут за стоянку под запрещающими знаками и неправомерную парковку в зоне действия знака «Стоянка для инвалидов». Кроме того, на штрафстоянку отправляются машины, припаркованные вторым рядом, на остановках общественного транспорта, на пешеходном переходе и у контейнерных площадок со специальной разметкой.

Владельцам эвакуированных автомобилей придется заплатить штрафы в размере порядка 5 тысяч рублей. Узнать местонахождение эвакуированного авто можно по телефону 112, в приложении «112 МО» или проверить самостоятельно на сайте центра безопасности дорожного движения Подмосковья.

В пресс-службе добавили, что за 2024 год в Ленинском округе эвакуировали свыше 16 тысяч машин-нарушителей. Это также один из самых высоких показателей в регионе.

Ранее сообщалось, что всего с улиц Московской области за минувшую неделю было перемещено больше 4 тысяч транспортных средств.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность правильной парковки во дворах. Нарушения мешают вывозу контейнеров с мусором и замедляют работу служб.