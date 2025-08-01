Более 40 млн поездок совершили пассажиры в автобусах «Мострансавто» в июле

В июле в автобусах «Мострансавто» жители и гости Московской области совершили свыше 40 млн поездок, что на 7,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Больше всего поездок за второй летний месяц совершено по социальным картам — порядка 18,5 млн операций. Свыше 14 млн трансакций было зафиксировано, когда пассажиры оплачивали проезд банковскими картами. Более 7,5 млн раз жители и гости региона оплатили проезд с помощью транспортных карт «Стрелка» и «Тройка».

По данным мониторинга пассажиропотока, наиболее популярным стал маршрут

№ 368 «ст. МЦД Долгопрудная — Москва (м. Ховрино)» с показателем в более чем 340 тыс. поездок. Больше всего трансакций за минувший месяц совершили пассажиры МАП № 10 г. Королев — свыше 5,4 млн операций, востребованными также оказались маршруты МАП № 11 г. Балашиха с показателем в 4,6 млн и МАП № 5 г. Подольск с результатом в 4 млн оплат.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации „выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — написал Воробьев.