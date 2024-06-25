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Более 3,4 тыс автомобилей эвакуировали в Подмосковье за неделю

За прошедшую неделю с подмосковных улиц было перемещено свыше 3,4 тыс. автомобилей, припаркованных с нарушениями правил остановки и стоянки. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Московской области.

Если ваш автомобиль эвакуировали, то узнать его местонахождение можно по телефону единой справочной службы по перемещенным транспортным средствам на территории МО: 112, или проверить самостоятельно на сайте центра безопасности дорожного движения Подмосковья.

Будьте аккуратны и уважайте всех участников дорожного движения, паркуйтесь правильно, не препятствуют проезду экстренных служб. Не оставляйте транспортные средства на остановках общественного транспорта.

Автомобиль может быть эвакуирован, если:

1. Если автомобиль припаркован в зоне действия запрещающих знаков: «Остановка запрещена», «Стоянка запрещена», «Стоянка запрещена по нечетным числам месяца», «Стоянка запрещена по четным числам месяца».

2. Если автомобиль (без наличия основания) припаркован в зоне действия знака «Стоянка для инвалидов».

3. Если автомобиль припаркован на пешеходном переходе и ближе 5 метров перед ним.

4. Если автомобиль оставлен водителем в местах остановки общественного транспорта (либо ближе 15 метров от мест остановки).

5. Если автомобиль расположен на трамвайных путях и в тоннеле.

6. Если автомобиль припаркован во втором ряду.

7. В местах, запрещающих остановку или стоянку транспортных средств, выделенной специальной дорожной разметкой.

8. В случае иных нарушений ПДД, за которых предусмотрено задержание транспортных средств.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.