Более 3,2 млн поездок совершили пассажиры в автобусах Подмосковья за праздники

Более 3,2 млн поездок совершили жители и гости Московской области в автобусах «Мострансавто» за время праздничных выходных, со 2 по 4 ноября, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

За все праздничные дни больше всего поездок у обладателей социальных карт жителя Московской области и столицы — более 1,4 млн операций. По банковским картам за длинные выходные было зафиксировано 1,1 млн поездок. Свыше 580 тыс. операций зарегистрировано по транспортным картам «Стрелка» и «Тройка».

По данным мониторинга пассажиропотока, самыми востребованными стали маршруты МАП № 10 г. Королев, за три праздничных дня на них было зафиксировано более 431 тыс. поездок. Интенсивный пассажиропоток также отмечался в МАП № 11 г. Балашиха, на маршрутах филиала пассажиры зарегистрировали более 386 тыс. операций. На маршрутах МАП № 5 г. Подольск жители и гости Подмосковья совершили свыше 335 тыс. поездок.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих пор требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.